مواطن يتهم مستشفى خاصًا بحرمان زوجته من الإنجاب مدى الحياة.. والصحة تعلق

المواطن - جدة

عقبت صحة جدة على ما تم تداوله مؤخراً من خلال عدد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ، وكذلك ما تم نشره في عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن “شكوى مواطن ضد مستشفى خاص بمحافظة جدة لقيامه بإجراء يحرم زوجته من الإنجاب مدى الحياة”.

وأوضحت صحة جدة في بيان لها أنه انطلاقاً من حرص مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة المبني على تعليمات وزارة الصحة والمتماشي مع تعليمات المقام السامي الكريم بالتعامل مع كافة الشكاوى بكل شفافية وبما يحقق العدالة والمصلحة العامة … عليه نود توضيح ما يلي :

• تقدم المواطن بصفته زوج المريضة بشكواه ابتداءً عبر هاتف البلاغات 937 بتاريخ 1/5/1438هـ والمتضمن قيام أحد المستشفيات الخاصة بإجراء عملية لزوجته دون علمه.

• تم التواصل مع الشاكي وأخذ إفادة خطية منه حيال شكواه وكذلك التحقيق مع ذوي العلاقة من أطباء المستشفى وذلك من خلال الإدارة المختصة بصحة جدة.

• راجعنا المذكور وأبدى عدم قناعته بإجراء تلك الإدارة لذا تم تشكيل لجنة بعضوية عدد من المختصين من ضمنهم استشاريان سعوديان من ذوي الخبرة و الكفاءة.

• قامت اللجنة بفحص ملف المريضة وإفادات ذوي العلاقة ، ودراسة الحالة المرضية ، وانتهت إلى : أن الإجراء المتخذ بربط الأنابيب كان بسبب حاجة المريضة وحرصاً على حياتها وأن ذلك الإجراء وقائي للحيلولة دون استئصال الرحم وحصول نزيف شديد أثناء الولادة مستقبلاً.

• المستشفى يتمسك بأن عملية ربط الأنابيب كانت بعلم وموافقة المريضة وزوجها والشاكي يدعي بعكس ذلك، فمرة ذكر بأنه لم يوقع على مثل ذلك الإقرار، ومرة أخرى ذكر أن المستشفى قامت بإجراء إضافة لم تكن موجودة على الإقرار.

• تقدم الشاكي بطلب إحالة المعاملة إلى النيابة العامة وتمت إجابة طلبه في ذلك لتحديد مدى صحة ما يدعي به من عدم صحة الإقرار الذي تتمسك به المستشفى، وهذا ادعاء بالتزوير ويخرج إثباته أو نفيه عن اختصاص وزارة الصحة إلى الجهات المختصة.

• لذا نؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قبلنا كان وفق أحكام نظام مزاولة المهن الطبية ولائحته التنفيذية، وبإمكان الشاكي التظلم من هذه الجزئية إلى ديوان المظالم.

• وإذ نؤكد تفهم حق المواطن في المطالبة بما يراه حقاً له، وقد جرى تزويده برقم المعاملة الصادرة وإبلاغه بضرورة مراجعتها لدى الجهة المختصة.







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