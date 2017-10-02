مواطن يقضي على كوبرا تسللت الى منزله بوادي العرج

المواطن - أحمد العُمري - أضم

تمكن المواطن عبدالله بن مسفر الزهراني، أحد أهالي قرى وادي العرج غرب محافظة أضم، مساء اليوم الأحد، من القضاء على ثعبان داخل فناء منزله.

وأوضح الزهراني، في تصريحات إلى “المواطن” أنه تفاجأ بوجود ثعبان من فصيلة الكوبرا، ويبلغ طوله مترين تقريبًا بالقرب من منزله بعد سماع أصوات القطط التي تعيش في منزله وهي تحاول قتله.

وأضاف الزهراني أن الكوبرا تسللت إلى داخل أثاث إحدى غرف المنزل هربًا من القطط، حيث اقتضى الأمر إخراجها منه بكل حذر وقتلها بضربات متتالية على الرأس.

وأشار الزهراني إلى أن هذا النوع من الثعابين أو بما يسمى بالكوبرا يعيش في تلك المنطقة بكثرة وتخرج في غالبية المواسم، خصوصًا موسم الصيف للبحث عن الماء والطعام ونتيجة شدة الحرارة في باطن الأرض.

وشدد الزهراني على أخذ الحذر اللازم وعدم الاقتراب من المخابئ والأماكن المتوقع ظهور الثعابين فيها وتعقيم المنازل بالمبيدات؛ كي لا تتمكن من دخول أي منزل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :