موبايلي أعمال توسع خدمة الحوسبة السحابية بالتعاون مع فيرتشّوستريم و دل إي إم سي

المواطن - الرياض

أعلنت شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) ، الرائدة في مجال خدمات الاتصالات والبيانات في المملكة العربية السعودية، توقيعها اتفاقية استراتيجية مع شركة فيرتشّوستريم المتخصصة بخدمة الحوسبة السحابية للشركات، وهي شركة ضمن مجموعة شركات دل تكنولوجيز، وشركة دل إي إم سي لتطوير سوق الحوسبة السحابية في المملكة ودعم بناء القدرات الرقمية على مستوى البنية التحتية والكوادر الوطنية لإدارة أنظمة الحوسبة السحابية.

وكجزء من الاتفاقية الجديدة، سيتم إنشاء خدمات الحوسبة السحابية في مركز بيانات موبايلي الملقا 2 في الرياض، والتي سيتم ربطها بمركزي بيانات الحوسبة السحابية الموجودين في الدمام وجدة. وبهذا التطور، ستمتلك موبايلي أعمال أكبر شبكة حوسبة سحابية في المملكة؛ مما يتيح للشركة تقديم مستويات غير مسبوقة من الخدمات السحابية الآمنة لقطاع الأعمال في المملكة.

في حين توفر موبايلي أعمال حالياً خدمات الحوسبة السحابية من مراكز البيانات التابعة لها في الدمام وجدة. وعبر توسيع بصمتها السحابية لمركز بيانات الملقا 2 في الرياض، سيكون لدى عملاء موبايلي أعمال المرونة في اختيار أنسب موقع لتشغيل تطبيقاتهم وأنظمتهم دون أي تأثير على مستوى الخدمة.

وتستخدم الشركات في مختلف القطاعات خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها موبايلي أعمال وذلك لكفاءتها التشغيلية العالية، وتعزيز إنتاجية الشركات وتخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير، هذا وستوفر شركة فيرتشّوستريم الخدمات المهنية لرفع مستوى الخدمات السحابية القائمة في موبايلي أعمال وسيتم بناء بيئات سحابة جديدة للخدمات السحابية المستقبلية.

وتعليقاً على الاتفاقية قال المهندس إسماعيل الغامدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي، “قبل أربع سنوات، شرعت موبايلي أعمال في رحلتها لتوفير خدمات الحوسبة السحابية في جميع أنحاء المملكة، واليوم نؤكد التزامنا بالتوسع في الخدمات السحابية من خلال توقيع شراكة استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، فيرتشّوستريم ودل إي إم سي، لتوفير خدمات موثوقة للغاية ونقل المعرفة وتوطينها بغرض تلبية النمو القوي في اعتماد الخدمات السحابية في المملكة العربية السعودية”

بدوره قال سيمون والش، مدير العمليات في فيرتشّوستريم: ” نتعاون مع شريكنا الإقليمي موبايلي أعمال، لتقديم خبرتنا إلى السوق وخلق فرص للشركات في المنطقة لحثهم على النقل إلى الخدمة السحابية”.

ومن جانبه أوضح قال عمر عكر، المدير المسؤول عن الشركات السعودية والاتصالات في دول المشرق العربي في شركة دل إي إم سي: “نحن سعداء بالشراكة مع موبايلي أعمال لتوسيع جهودها الرائدة لتوفير خدمات الحوسبة السحابية الآمنة لمساعدة المؤسسات في المملكة على تلبية احتياجات أعمالهم المستقبلية. حيث تقدم دل إي إم سي تقنيات عالمية المستوى وبنية تحتية متطورة ومبتكرة لضمان زيادة الكفاءة والإنتاجية لعملائها “.

هذا وتتمتع موبايلي أعمال بخبرة واسعة في مجال حلول الاتصالات وتقنية المعلومات وتمتلك أكبر محفظة من المنتجات في هذا المجال، بما في ذلك الخدمات المدارة وخدمات أجهزة M2M والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.







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