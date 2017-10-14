موبايلي الراعي التقني لمعرض اللياقة البدنية والحياة الصحية

المواطن - الرياض

ترعى شركة اتحاد اتصالات موبايلي معرض اللياقة البدنية والحياة الصحية، والذي تُقام فعالياته في معارض الرياض للمؤتمرات لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر وحتى يوم ١٨ أكتوبر.

وتأتي فعاليات المعرض لتهتم باللياقةِ البدنيةِ والحياةِ الصحيةِ والاتزان الغذائي، وبما يحقق أهداف نشر الوعي الصحي لكافة روّاده، إذْ يُعدُّ المعرض واحدًا من الفعاليّاتِ التي تعود بالنفعِ على المجتمع الرياضي بشكلٍ عام.

ومن جهته، أكد مدير إدارة الرعايات والفعاليات في شركة موبايلي محمد السعد أن “ترعىٰ موبايلي بتقنياتها الفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع عامة، وبما يتماشى مع توجُّهها في دعم الفعاليات والأنشطة ذات الاهتمام بالمسؤوليةِ الاجتماعية بتقنياتها وخدماتها”

يُذكر أن شركة اتحاد اتصالات موبايلي قدمت عددًا من الرعايات والفعاليات للعام الحالي وكان آخرها مهرجان “سوق الطيبين” بمحافظة الأحساء، إذ تحظى الشركة بحضورٍ اجتماعيٍّ فعّالٍ ومميّزٍ في مختلف الأنشطة المتعلقة بالرياضةِ أو الترفيهِ أو الأعمال التطوعية على حدٍّ سواء.







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