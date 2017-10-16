موجة تصحيحية مُنتظرة في اللجنة الأولمبية السعودية

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر صحيفة “المواطن” أن الفترة المقبلة ستشهد موجة تصحيحية ستتسبب في إبعاد أكثر من 44 موظفًا في اللجنة الأولمبية السعودية، والاتحادات الرياضية.

وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية، عبدالعزيز العنزي، طلب من إدارة الموارد البشرية جميع عقود الموظفين السعوديين والأجانب من الرجال والنساء، وأن الاستبعاد وارد بقوة لهؤلاء الموظفين.

هذا وكانت اللجنة الأولمبية السعودية، قد أعلنت منذ أيام فوز الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ برئاسة اللجنة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية.

وعقدت الجنة الأولمبية العربية السعودية، الخميس الماضي، الجمعية العمومية غير العادية لاختار الرئيس الجديد خلفًا، لمحمد بن عبدالملك آل الشيخ، الذي قدم استقالته مؤخرًا.

وأقيمت الجمعية العمومية غير العادية، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب، لاختيار خليفة محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

وأسفرت النتائج عن فوز معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ برئاسة اللجنة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية بالتزكية حتى عام 2020.







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