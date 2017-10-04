موراتا يُجدد الخلاف بين كونتي وتشيلسي

المواطن - علي الحمداوي

تجددت الخلافات بين الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي وإدارة قلعة البلوز، بعد إصابة المهاجم الإسباني ألفارو.

وتعتبر إدارة نادي تشيلسي، المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي بديلاً مناسباً لموراتا، ولكن المدرب الإيطالي غير مقتنع بقدرات اللاعب، ورقض الاعتماد عليه أساسياَ بعد إصابة نجم ريال مدريد السابق.

وكان كونتي قد طلب من إدارة تشيلسي في شهر يناير الماضي التعاقد مع الإسباني فرناندو يورنتي حينما كان لاعباً في سوانزي سيتي، وجدد طلبه مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن دون جدوى لينتقل بعدها يورنتي إلى توتنهام الإنجليزي.

ورفض أنطونيو كونتي فكرة الدفع بالبلجيكي ميتشي باتشواي أساسياً مع تشيلسي، وحل بديلاً في الدقيقة 76 خلال مباراة البلوز مان سيتي، رغم إصابة موراتا.

ولم يحدد بشكل رسمي حتى الآن فترة غياب موراتا عن تشيلسي، ولكن التقارير الصحفية الإنجليزية تشير إلى أن غيابه قد يصل لـ 6 أسابيع، بعد إصابته في العضلة الخلفية.

و أعرب كونتي في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه، تجاه إدارة تشيلسي بعدما فشلت في ضم صفقات كان يريدها خلال فترة الانتقالات الماضية (شتوية وصيفية).

يذكر أن كونتي طلب من قبل التعاقد مع ليوناردو بونوتشي (لاعب ميلان حالياً) وروميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) وفيرناندو يورنتي (سوانزي سيتي).







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