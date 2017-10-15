مورينيو: سأكشف يومًا ما عن سبب رفضي تدريب برشلونة

المواطن - وكالات

عندما تولى بيب غوارديولا تدريب برشلونة في عام 2008، ليقود الفترة الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي، كان جوزيه مورينيو هو أيضًا مرشحًا لهذا المنصب، وفي هذا الصدد قال البرتغالي: إنه قد يكشف في نهاية المطاف عن أسباب عدم انضمامه إلى النادي الكتالوني الذي عمل به من قبل تحت قيادة السير بوبي روبسون.

وقال مدرب مانشستر يونايتد الحالي في مقابلة مع برنامج تلفزيوني فرنسي: “هذه أشياء عن مسيرتي أفضل الاحتفاظ بها لنفسي، ربما أتحدث عن ذلك يومًا ما، عندما أكون كبيرًا جدًّا في السن”.

من ناحية أخرى ألمح “سبيشيال وان” إلى أن مسيرته التدريبية لن تنتهي في مانشستر يونايتد، وبمجرد انتهاء علاقته مع الفريق الإنجليزي، سيستمر في مكان آخر، ولم يستبعد باريس سان جيرمان الفرنسي كوجهة مقبلة له؛ حيث قال: “الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني ما زلت مدربًا لديه طموحات ورغبة في القيام بأشياء جديدة، أنا متأكد من أن مسيرتي لن تنتهي في مانشستر يونايتد”.

واختتم: “ابني، الذي يعيش في لندن، ذهب ذات مرة إلى باريس لمشاهدة مباراة لباريس سان جيرمان وليس إلى مانشستر، لماذا باريس؟ لأنه لديهم كل شيء مميز، السحر والجودة والشباب”.







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