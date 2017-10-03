مورييل يُزيح الستار عن أهم موقعة في تاريخه

المواطن - وكالات

أكد لويس مورييل مهاجم المنتخب الكولومبيي الأول لكرة القدم، أن مواجهة باراجواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، هي أهم مباراة في مشواره الرياضي.

وقال مورييل: «هي مباراة حياتنا، ليس فقط بالنسبة للجماهير بل للاعبين أيضا، هي مباراة مهمة قد تمنحنا التأهل للمونديال، دعم الجماهير سيلعب دورًا محورياً سواء الموجودون في الملعب أو من يشاهدونها عبر الشاشات».

وأضاف مهاجم المنتخب الكولومبيي: «يجب أن نتحد جميعًا من أجل التأهل وبكل تأكيد سننجح في تحقيق الأمر، باراجواي خصم صعب سيقدم كل ما لديه في المباراة التي ستحتضنها مدينة بارانكيا».

ويحتل المنتخب الكولومبيي المركز الثالث في تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 26 نقطة، بينما يقع باراجواي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، في حين تأهلت البرازيل رسمياً لكأس العالم 2018، وتتصدر الترتيب برصيد 37 نقطة.

وتلعب المنتخبات نظام الدوري ويتأهل لكأس العالم 2018، المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الخامس ملحق الفيفا.







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