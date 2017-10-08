موزيلا تُطلق فايرفوكس 56 الجديد

المواطن - وكالات

أعلنت مؤسسة موزيلا عن إطلاق الإصدار 56 الجديد من متصفحها فايرفوكس الشهير، وأوضحت المؤسسة الأمريكية أن الإصدار الجديد يتضمن وظيفة لقطة الشاشة Screenshot بشكل افتراضي.

كما يتيح الإصدار الجديد للمستخدم إمكانية إرسال علامات التبويب إلى المستخدم، الذي قام بتسجيل الدخول، على سبيل المثال إرسال علامات التبويب من الأجهزة الجوالة إلى الحواسيب المكتبية، لإتاحة إمكانية مواصلة العمل على صفحات الويب المفتوحة في وقت لاحق، وأكدت موزيلا أن عملية إرسال البيانات تتم بشكل مشفر من النهاية إلى النهاية.

وأضافت موزيلا أنها قامت بتحسين وظائف استكمال الملء التلقائي لخانات الاستمارات على الويب، مع سد العديد من الثغرات الأمنية.

ويمكن للمستخدم تنزيل الإصدار 56 الجديد من متصفح موزيلا فايرفوكس عن طريق قائمة “المساعدة/حول فايرفوكس”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :