موظفو نواقل الأمراض في البرك بلا رواتب.. وصحة عسير: سنتحقق من الأمر

المواطن – البرك

اشتكى عددٌ من عمال بند 105 التابعين للشؤون الصحية بمنطقة عسير، في مجال مكافحة نواقل المرض بمحافظة البرك، من تأخر صرف رواتب الشهر الماضي.

وأوضحوا في شكوى تلقَّتها “المواطن” أنهم يعانون منذُ عامَيْن من تأخر صرف رواتبهم دون مبرر؛ ما يزيد ذلك في معاناتهم مع أسرهم؛ لاسيما أنّ لديهم التزامات مالية.

وأفادوا بأنه أحيانًا يمضي شهران على عدم صرف رواتبهم؛ مما جعل العديد منهم يعاني من الضائقة المالية، مناشدين صحة عسير بسرعة معالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن وإيجاد حلٍّ جذريّ.

كما طالبوا في شكواهم بالنظر في وضعهم من حيث تثبيتهم على وظائفهم، لاسيما أن البعض منهم تجاوزت خدمته لأكثر من 6 أعوام وما زال على بند 105.

ومن جهته أوضح الناطق الإعلامي باسم صحة عسير، عبدالعزيز آل شايع بأنه سوف يتم الإفادة حيال ذلك بعد التحقق من الشكوى.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :