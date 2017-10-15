موظّفو العقود والبنود: سبعة أعوام ورواتبنا تحت خط الفقر من ينصفنا؟

المواطن ـ رقية الأحمد:

تنعقد آمال موظّفي العقود والبنود، على أمر ملكي، ينهي معاناتهم مع الضبابية، وقلقهم إزاء وظائفهم، التي توضع كل عام على المحك، وتتأخر رواتبهم بسبب ذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم موظّفي العقود والبنود ناصر الحكيم، في حديثه لبرنامج “يا هلا” مساء السبت، أنَّ “صوتنا وصل لأعلى سلطة في البلد، وبإذن الله مع الوزير الجديد يكون هناك إنعاش لنا”، مشيرًا إلى أنَّ “وزارة الخدمة المدنية لديها أسلوب تخدير، إذ أنَّ الوزير لم يقابلنا، على الرغم من الوعد المتكرر، وأتمنى أن نقابل الوزير الجديد الدكتور الغفيص”.

وكشف الحكيم أنَّ “نائب وزير الخدمة المدنية سبق وصرح أن جميع موظفي البنود سوف يتم تثبيتهم”، لافتًا إلى أنّه “في عام 1432هـ، أصدر الملك عبدالله رحمه الله قرارًا بثبيت إلحاقي لجميع موظفي الدولة الذين لم يشملهم التثبيت”، معربًا عن استيائه بقوله: “لنا سبعة سنوات ونحن تحت خط الفقر، رواتبنا 3200 ريال فقط”.

من جانبه، أكَّد عبدالله الغيث أنّه “قبل أن أتوظف قيل لي أنني عندما أتوظف سوف يتم تثبيتي، والآن لي خمسة سنوات على البند، أتألم عندما أرى زميل مماثل لي في نفس المؤهل، وهو أعلى مني مرتبة وضعف راتبي”، مضيفًا “للأسف لم نجد فائدة من المسؤولين الذين قابلناهم، أمامنا سلم من 15 مستوى”.

وبدوره، قال مطلق المطيري: “قابلت نائب وزير الخدمة المدنية قبل 7 أشهر، وقال لي لابد أن يكون هناك أمر ملكي لتثبيتنا، الترسيم لدى الديوان الملكي، ووزارة الخدمة المدنية هم من لديهم آلية التثبيت”.

وأكّد المحامي عبدالله العلي، في مداخلة له مع البرنامج، أنّه “يحق لأي موظف على بند الأجور، مؤهله أعلى من شهادة الكفاءة، أن يتم تثبيته”، لافتًا إلى أنَّ “المفترض أن تكون العقود للوافدين عند الحاجة، ولا تكون لأبنائنا وبناتنا”.







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