موعد مباراة غانا وأوغندا بتصفيات كأس العالم

المواطن - مصر

تترقب الجماهير المصرية، اليوم السبت، نتيجة مباراة أوغندا وغانا في الجولة الخامسة من عمر تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

ومن المقرر أن تقام مباراة غانا وأوغندا، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت القاهرة على ملعب أوغندا الدولي بالعاصمة كامبالا.

وتأمل الجماهير المصرية تعثر أوغندا اليوم أمام غانا، من أجل التأهل المباشر لمونديال روسيا 2018، شرط فوز الفراعنة على الكونغو في الجولة نفسها غداً الأحد بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأخيرة برصيد 9 نقاط جمعها من 4 جولات، حيث فاز في 3 وخسر واحدة، في حين تقع أوغندا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم غانا 5 نقاط في المركز الثالث، بينما يقبع الكونغو في قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وفي حالة فوز غانا اليوم، سيصل رصيد البلاك ستارز للنقطة الثامن في المركز الثاني، وتتراجع أوغندا للمركز الثالث، ويظل منتخب مصر في الصدارة برصيد 9 نقاط لحين حسم مواجهة الكونغو غداً.

ويأمل منتخب مصر في الفوز على الكونغو ليصل للنقطة 12، ويضمن التأهل مباشرة لكأس العالم في روسيا 2018، دون النظر لباقي نتائج المباريات المتبقية.







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