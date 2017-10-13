موقف إنساني غير متوقع من محمد صلاح مع سارق والده

المواطن - وكالات

موقف نبيل قام به اللاعب المصري محمد صلاح مع اللص الذي سرق والده، حيث أعلن والد اللاعب المحترف بصفوف “ليفربول الإنجليزي”، والذي قاد منتخب الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب دام 28 عامًا، تنازله عن المحضر الذي حرره ضد من اتهمه بسرقة أموال من سيارته، وذلك بناء على طلب نجله.

وأكد الوالد أن محمد صلاح اتصل به للاطمئنان عليه، وطلب منه مساعدة أسرة المتهم، كذلك العفو عنه، والتنازل عن محضر السرقة حفاظًا على مستقبل السارق.

وأوضح والد اللاعب أن ابنه أكد له أنه سيبحث عن فرصة عمل للسارق، وطالب وناشد وسائل الإعلام بعدم نشر صورة للمتهم، وتمّ بعد ذلك التنازل عن المحضر، وأصبح اللص حرًا طليقًا غير مدان.

وتعرض صلاح حامد غالي، والد اللاعب المصري محمد صلاح، للسرقة، حين سرق المتهم مبلغ 30 ألف جنيه من سيارته أثناء وقوفها أمام منزله بمنطقة مدينة مصر شرق القاهرة.







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