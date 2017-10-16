موقف الأخضر بالمونديال بعد صدور التصنيف العالمي

المواطن - علي الحمداوي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين، التصنيف العالمي للمنتخبات والذي شهد تراجعاً كبيراً للأخضر السعودي، قبل قرعة كأس العالم 2018 في روسيا.

وتراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 10 مراكز دفعة واحدة بالتصنيف العالمي للمنتخبات، ليحل في المركز الـ 63 عالمياً برصيد 576، علماً بأن الأخضر كان في المركز (53) الشهر الماضي.

وحل الأخضر في المركز السادس آسيوياً، خلف منتخبات إيران وأستراليا، واليابان والصين وجمهورية كوريا، على الترتيب، والأول خليجياً، والرابع عربياً.

وفي السطور التالية نستعرض موقف الأخضر من قرعة كأس العالم 2018.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيعتمد على تصنيف شهر أكتوبر، خلال قرعة كأس العالم 2018 في روسيا، وبحلول الأخضر في المركز الـ 63 عالمياً بات ضمن التصنيف الرابع.

المنتخب السعودي وقع التنصيف الرابع، ومن المقرر أن ينضم لكل من (كوريا الجنوبية، بنما، اليابان، نيجيريا، والفائز من أستراليا وهندوراس في الملحق، ومن يحسم المجموعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال).

يذكر أن التصنيف الأول سيضم برفقة البلد المستضيف (روسيا)، أصحاب أول سبعة مراكز في تصنيف شهر أكتوبر الصادر اليوم (ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا).







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