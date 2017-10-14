موقف ترامب من إيران يرفع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أسبوعين

المواطن - وكالات

صعد الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف، مساء أمس الجمعة، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه قد ينهي الاتفاق النووي مع إيران، وبعدما قوضت بيانات التضخم الأميركية مبررات رفع أسعار الفائدة.

وتقدر الأسواق فرص رفع الفائدة في ديسمبر بنسبة 82% انخفاضًا من 87% قبل نشر البيانات، بحسب فيد ووتش.

والذهب حساس لرفع أسعار الفائدة، لأن ذلك يقوض العائد على السندات إلى الصعود ويعزز الدولار.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1303.5 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 26 سبتمبر عند 1302.40 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 2%.







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