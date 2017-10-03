موهبة تُقيم الاختبار النهائي لـ 1878 مرشحاً من طلاب “موهوب”

المواطن - الرياض

تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، الاختبار التحريري للطلاب المرشحين لمسابقة “موهوب للرياضيات والعلوم”، اليوم الثلاثاء، في 5 مدن (الرياض، وجدة، والشرقية، والمدينة المنورة، وأبها).

وضمت المسابقة هذا العام، إضافة إلى مسابقتي العلوم والرياضيات لطلبة الصف الخامس والسادس الابتدائي، مسابقتي الكيمياء والفيزياء للصف الأول والثاني المتوسط وقد أعلنت “موهبة” عن المسابقة خلال الفترة من 24 جمادى الأول -14 شعبان 1438هـ ، الموافق 21 فبراير – 10 مايو 2017 ؛ وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، وحسابها الرسمي على شبكة “تويتر” وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبلغ العدد الإجمالي للمسجلين في المسابقة لهذا العام 8248 مسجلاً ومسجلة، وبلغ عدد المرشحون لدخول الاختبار النهائي 1878 مرشحاً ومرشحة (في مادة الفيزياء 401 طالب وطالبة، وفي الكيمياء 383 طالباً وطالبة، وفي العلوم 345 طالباً وطالبة، وفي الرياضيات 749 طالباً وطالبة).

فيما بلغ عدد المسجلين في المسابقة في العام الماضي حوالي 8011 مسجلاً ومسجلة لدخول المسابقة، وبلغ عدد المرشحين لدخول الاختبار النهائي 1754 طالباً وطالبة.

جدير بالذكر أن “مسابقة موهوب” هي مسابقة علمية تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالتعاون مع وزارة التعليم، وتهدف إلى اكتشاف الطلاب والطالبات المتميزين من المراحل الابتدائية والمتوسطة في العلوم والرياضيات، وتشجيعهم على استكمال دراستهم، وتطوير قدراتهم بما يكفل دفع الميدان التعليمي من خلال تعزيزه بتوفير عقول وكفاءات قادرة على تطوير تدريس الرياضيات والعلوم مستقبلا، إضافة إلى إعطاء الفرصة لأكبر عدد للانضمام إلى تدريب الأولمبياد الدولي في المراحل الأساسية.







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