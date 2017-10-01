ميداليتان ذهبيتان جديدتان للمنتخب السعودي

المواطن - الرياض

توج لاعبا المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الشباب هشام الدوخي ومحمد السويق، بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 63 كجم و73 كجم، خلال مشاركتهما في بطولة لاتفيا الدولية والمصنفة بـ G1.

وكان اللاعب الدوخي قد تخطى لاعبي أوكرانيا، وهولندا،وبلاروسيا خلال مشواره في الحصول على الذهب، فيما تعد ذهبية اللاعب السويق الثانية بعد الإنجاز الذي حققه في بطولة العالم بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية .

من جانبه عبر رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري عن فخره واعتزازه بما حققه اللاعبان ، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أن خطة الاتحاد التي رسمت للأبطال تسير وفق الطريق الصحيح ، آملاً أن تتواصل هذه الإنجازات خلال المشاركات المقبلة.







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