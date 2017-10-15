ميزة الحسابات الموثقة تصل تطبيق واتساب على ويندوز

المواطن - وكالات

تضمنت النسخة التجريبية من تطبيق واتساب على منصة ويندوز، والتي تحمل إصدار رقم 2.17.286، ميزة دعم حسابات الشركات الموثقة، والتي ستتيح لواتساب وضع علامة تجارية على الشركات ككيانات موثوقة وموثقة.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التفاعل معهم للقيام بالكثير من الأمور مثل معرفة أوقات الرحلات أو إجراء بعض حجوزات الفنادق، وغيرها من الأمور.

وكانت العديد من التقارير السابقة أشارت إلى أن واتساب أنشأت نسخة خاصة من التطبيق للشركات، لكن لا يعرف ما إذا كان هذا التطبيق سيكون متاحًا على منصة ويندوز فون أم لا، فإن ميزة التحقق الجديدة التي وفرها تحديث ويندوز يعني أن مستخدمي ويندوز فون سيكونون قادرين على الاستفادة من هذه الميزة دون أي مشاكل.

كما كشف التقرير أن تحديث واتساب على منصة ويندوز وفر للمستخدمين تحديث حالة النص، وهي الميزة التي أطلقتها الشركة لمنصتي آندرويد وiOS خلال الشهر الماضي، والتي لم تكن متاحة لمستخدمي ويندوز فون قبل ذلك.







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