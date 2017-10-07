ميزة جديدة بهواتف جوجل تحافظ على حياة المستخدمين أثناء القيادة

المواطن - وكالات

كشف تقرير جديد، أن هواتف جوجل الجديدة Pixel 2 وPixel 2 XL يمتلكان ميزة جديدة قادرة على إنقاذ حياة المستخدمين، فبمجرد الضغط على زر Do Not Disturb أسفل تبويب Driving، فإن الهاتف لن يعطي أن تنبيهات بخصوص الرسائل النصية الواردة أو المكالمات، إذا ما شعر أن المستخدم متواجد داخل سيارة متحركة بالفعل.

ووفقًا لما نشره موقع phonearena الهندي، فيمكن من خلال هذه الطريقة التركيز في القيادة وتجنب تشتيت الانتباه الذي يحدث عند تلقي المكالمات أو الرسائل النصية؛ حيث يؤدي هذا إلى كثير من الحوادث والوفيات وهو الرقم الذي أخذ في الارتفاع خلال الفترة الماضية بشكل كبير.

وستقوم أجهزة الاستشعار والبلوتوث معًا بإخبار هاتفي Pixel 2 وPixel 2 XL أن السيارة التي يتواجد بداخلها المستخدم متحركة لكي يتم إيقاف هذه الميزة، لكن لسوء الحظ ما لا يستطيعون القيام به هو التفريق بين السائق وراكب في نفس السيارة، لذلك فإذا كنت لا تقود السيارة، فقد ترغب في تعطيل الميزة، مع ملاحظة أنها يمكن أن تعمل بشكل تلقائي في بعض الأحيان.







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