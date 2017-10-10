ميزة جديدة من سناب شات لاستعراض معلومات الأماكن

المواطن - طارق النجعي

أعلنت شركة سناب، اليوم الثلاثاء، عن ميزة جديدة لتطبيقها الشهير سناب شات تحمل اسم Context Cards، وهي عبارة عن بطاقات تقدم المزيد من المعلومات حول الأماكن، وذلك بواسطة الكثير من الشركاء.

والفكرة ببساطة هي أن تكون في أحد المحلات أو المطاعم مثلًا، الآن أنت التقطت صورة لوجبتك وقمت بمشاركتها، من يشاهد هذه الصورة سيظهر له زر للمزيد بشرط أن تكون أنت استخدمت Geofilters الخاص أي الفلتر المخصص للمكان والذي يحمل اسمه.

وبعد الضغط على “للمزيد” سيظهر لك الكثير من المعلومات حول المطعم وذلك بواسطة شركاء سناب شات الجدد مثل Foursqure وTripadvisor وGoop وMichelin وOpenTable وغيرهم، كما ستتيح الميزة الجديدة تسهيل الركوب لنفس الموقع من خلال خدمات Uber وLyft.

والميزة الجديدة متوفرة من اليوم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا لجميع المستخدمين على أندرويد وiOS، وبالتأكيد ستتوسع للمزيد من الدول في المستقبل.







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