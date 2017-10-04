ميليشيا الحوثي تترك قتلاها وتهرب من الجيش اليمني في تعز

المواطن - واس

لقي أربعة من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم، إثر مواجهات عنيفة في جبهة الأحكوم مديرية حيفان، جنوب شرق تعز.

وقال مصدر عسكري ميداني في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب إفشال الجيش الوطني اليمني تسللًا للميليشيا الانقلابية استهدف تبتي الحمراء والخزان في الأحكوم منتصف الليلة الماضية.

وأكد ذات المصدر أن المواجهات استمرت حتى اليوم، وأن أربعة من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم، مشيرًا إلى أن الميليشيا تركت جثث قتلاها في مواقع الاشتباك وولت هاربة.

وأفاد الموقع أن مدفعية الجيش الوطني اليمني تمكنت من إسكات مدفعية الميليشيا الانقلابية التي حاولت التغطية بتكثيف النيران لسحب قتلاها وإسعاف جرحاها، وفق المصدر.

وأوضح أن ميليشيا الانقلاب تحاول تحقيق تقدم ميداني في جبهات ريف تعز، وكثفت من محاولاتها في الأيام الأخيرة، بجبهات الأقروض والصلو والأحكوم، تزامنًا مع قصف عنيف بقذائف الهاون على منازل المواطنين؛ لتغطية عجزها في التقدم.







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