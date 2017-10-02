ميليشيا الحوثي تختطف الصحافي الخوداني من منزله وتعتدي على زوجته وابنته

المواطن - وكالات

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على خطف الصحافي كامل الخوداني، وذلك بعد اقتحام منزله والاعتداء على أسرته وإطلاق الرصاص الحي على ابنته الكبرى وإصابتها بإصابة بليغة، نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة.

وأكد شهود عيان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عمليات الاقتحام رافقها إطلاق نار كثيف، أعقبه اعتداء على أفراد أسرة الخوداني قبل اختطافه إلى مكان مجهول.

واعتدت الميليشيا على زوجة الخوداني في تصرف يعكس همجية الجماعة التي لا تمت للأخلاق بصلة.

وأثار حصار منزل الخوداني بأطقم الميليشيا المسلحة وعملية اقتحامه حالة من الخوف والفزع لدى سكان الحي الذي يقطنه.

ودأبت ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب على ممارسة أبشع أنواع الجرائم تجاه الصحافيين، وتمثلت الجرائم بين استخدامهم كدروع بشرية والقتل والاختطاف والتعذيب والسجون دون مسوغ قانوني.







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