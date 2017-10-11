نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشهيد السبر

المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، صلاة الميت، عقب صلاة العصر اليوم، بجامع الراجحي بالرياض، على الشهيد النقيب علي بن أحمد السبر الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي .

ونقل نائب أمير الرياض تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله لأسرة الشهيد .

كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية وعدد من كبار الضباط بالقوات البرية.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن ، مؤكداً ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .







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