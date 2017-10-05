نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي أدبي الأحساء ويطلع على إصدارات النادي

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالأحساء الدكتور ظافر الشهري، وأعضاء وعضوات مجلس الإدارة.

واطلع على عددٍ من إصدارات النادي، مثمنًا ما يقوم به النادي تجاه الحركة الثقافية ومثقفي الأحساء، منوهًا بالدعم الذي يلقاه القطاع الثقافي في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه، مشددًا على دور الأندية الأدبية في إثراء النشاط الثقافي، وإبراز المواهب الأدبية من جيل الشباب، وتقديم الدعم اللازم لهم، داعيًا إلى تكثيف الفعاليات الثقافية خصوصًا التي تستهدف فئة الشباب، متمنياً سموه للنادي ومنسوبيه التوفيق في خدمة الحراك الثقافي في محافظة الأحساء.



ومن جهته، قدم رئيس مجلس إدارة أدبي الأحساء الدكتور ظافر الشهري باسمه واسم منسوبي النادي، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما الدائم والمستمر لأنشطة نادي الأحساء الأدبي، الأمر الذي أسهم ولله الحمد في تميز النادي على مستوى الأندية الثقافية في المملكة.







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