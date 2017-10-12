نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب علي هروبي

المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع الجوف في محافظة هروب صلاة الميت على شهيد الواجب العريف علي بن محمد هروبي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وأشقاء وذوي الشهيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة جازان، محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي وشيخ شمل قبائل هروب الشيخ سلمان بن محمد الهروبي وعدد من المسؤولين.







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