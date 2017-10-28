نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الأعجم

المواطن - نايف عقيلي- جازان

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التعازي والمواساة لأسرة العريف حسن بن عبده الأعجم أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية للدين ثم الملك والوطن في مواجهة الميليشيات الانقلابية وإعادة الحق والشرعية في اليمن.

وقال سموه في اتصال هاتفي بوالد الشهيد: ” في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدمه ابنكم الشهيد “رحمه الله “، في اليمن الشقيق، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة، فإننا نعرب لكم عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد ابنكم سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان”.







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