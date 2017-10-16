نائب أمير عسير يستعرض إنجازات نادي أبها الرياضي

المواطن - سعيد ال هطلاء- عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس نادي أبها الرياضي الدكتور أحمد بن إبراهيم الحديثي يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية اللقاء قدم الدكتور الحديثي تقريرًا عن منجزات النادي خلال الفترة من 15/7/1434هـ إلى 30/6/1438هـ، كما استمع سموه لشرحٍ مفصل لما تضمنه التقرير، والمتمثل في تحقيق النادي لبطولات كرة القدم خلال الأربع سنوات الماضية بمختلف الفئات العمرية, بالإضافة إلى ما تم تحقيقه في الألعاب الأخرى بالنادي , كما اطلع سموه على ما تم إنجازه من مشروع نادي أبها الرياضي.

وعبر رئيس النادي باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير ولسمو نائبه , على ما يولونه من اهتمام ومتابعة لمسيرة النادي، مؤكدًا بذل كل الجهود لخدمة النادي وتحقيق تطلعات أبناء المنطقة.

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز هدية تذكارية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.







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