نائب رئيس هيئة الرياضة يفتتح منشآت التعاون وأحد

المواطن - القصيم

نيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة عصر غدٍ الأربعاء منشأة نادي التعاون في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، والتي شيدتها الهيئة العامة للرياضة ضمن مجموعة من المنشآت الرياضية الجديدة.

وتبلغ مساحة المنشأة 100 ألف متر مربع، وتشمل ملعباً رئيسياً لكرة القدم يتسع لعدد 5961 متفرجاً بأرضية صناعية وفق أحدث المواصفات الدولية ومقصورة لكبار الشخصيات ومقاعد حديثة للاعبي الفريقين وغرفًا للفريقين وللحكام، إلى جانب منافذ للوجبات السريعة للجماهير ولبيع التذاكر ومواقف للسيارات.

كما تشمل منشأة نادي التعاون الجديدة مكاتب إدارية لإدارة النادي وصالة رياضية ومصلى وصالة مطعم للاعبين ومكاتب للمدربين ، إضافة إلى صالة مغطاة للسباحة تبلغ مساحتها 325 متراً مربعا.ً

تتكون من 6 حارات بالإضافة إلى مدرجات تتسع لعدد 162 متفرجاً وغرف لتغيير الملابس وغرف ساونا وجاكوزي ، كذلك تتضمن المنشأة صالة رياضية مغطاة متعددة الاستخدامات لألعاب كرة السلة وكرة اليد وكرة الطاولة والتايكوندو والكاراتيه، حيث تبلغ مساحتها 1440 متراً مربعاً وتحيط بها مدرجات تتسع لعدد 194 متفرجاً وغرف اللاعبين.

كذلك تشمل المنشأة مسجداً تبلغ مساحته 500 متر مربع يتسع لعدد 300 مصلٍ لخدمة مرتادي النادي والأحياء المجاورة له، إلى جانب مبنى الخدمات والملاعب الخارجية والتي تتكون من ملعبي تدريب لكرة القدم ومضمار للجري بالإضافة إلى ملاعب لكرة السلة والطائرة والتنس الأرضي.

وفي جهة أخرى يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد غد الخميس منشأة نادي أحد الرياضي في المدينة المنورة .







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