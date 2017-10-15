نابولي يتصدر الدوري الإيطالي بهدف في شباك روما

المواطن - وكالات

حقّق نابولي فوزًا غاليًا، على حساب مضيفه روما، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، على ملعب “الأولمبيكو”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الكالتشيو؛ ليؤكد بذلك صدارته ترتيب الدوري الإيطالي.

ويدين فريق نابولي بهذا الفوز الثمين، لنجم الفريق لورينزو إنسيني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول؛ عزّز به صدارة نابولي لبطولة الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد أبناء العاصمة عند النقطة 15 في المركز الخامس بشكل مؤقت.







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