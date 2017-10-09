ناسا تُعدل DNA رواد الفضاء لحمايتهم من الإشعاع على المريخ

المواطن - وكالات

أعلنت وكالة الفضاء ناسا عن توصلها إلى حل لحماية رواد الفضاء من الإشعاع الكوني، الذي يعد واحدًا من التحديات الرئيسية التي تواجه البعثات المستقبلية إلى المريخ، إذ تعتزم إرسال مستكشفين إلى الكوكب الأحمر في 2030، واستخدام عقاقير قادرة على تغيير الحمض النووي لطاقمها.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصلاح أي ضرر ناجم عن جزيئات الطاقة العالية، التي تؤدي إلى زيادة مخاطر السرطان وغيرها من الأمراض.

وأدلى الدكتور دوجلاس تيرير، كبير خبراء تكنولوجيا ناسا، بهذه التصريحات قبل ظهوره بقمة الابتكار التي نظمتها هيئة الدستور الغذائي في لندن، موضحًا أن واحدًا من المكونات التي تفكر ناسا في استخدامها، حاليًّا تحمل اسم MNM، وهو مركب يتوقع أن يدخل التجارب السريرية بعد أن تبين دوره في تجديد شباب الفئران المسنين خلال الفحوص المخبرية.

وتسعى “ناسا” لإدخال تعديلات أكثر تقدمًا على الحمض النووي لرواد الفضاء، على الرغم من أن الآثار الأخلاقية لهذه الخطوة ستحتاج إلى معالجة، وهذا يشمل التعديلات الجينية، التي تغير طريقة قراءة الجينات من قبل الجسم دون إجراء تغييرات على رمز الحمض النووي الأساسي.

وقد يساعد ذلك على منع الإصابة بالسرطان والخرف والأمراض الأخرى ذات الصلة بالإشعاع، فضلًا عن تعزيز قدرة الجسم على التكيف مع آثاره.







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