ناقة تثير الذعر في مركزي السهي والموسم

المواطن - عمر عريبي - جازان

رفعت مستشفى الموسم العام وعدد من الإدارات في مركز السهي اجراءاتها الاحترازية بعد اشتباه بحالة فيروس كورونا في إبل أحد المواطنين من قرية المقالي التابعة لمركز السهي.

وباشرت لجنة مختصة للموقع لأخذ عينة من الناقة المشتبه بإصابتها وتحليلها والتأكد من إصابتها وتم تعقيم الموقع بالكامل وتعقيم باقي الإبل.

وكان قد تم تناقل رسائل تحذيرية في مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب يوم أمس للتحذير من حليب الإبل وعدم شربه بعد تداول الخبر.

وقال مغردون إن صاحب الإبل جلب ناقة من خارج المنطقة كانت تحمل فيروس كورونا وانتقلت العدوى إلى ناقة أخرى.







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