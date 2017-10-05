نايف هزازي يغيب عن مباراة التعاون والنصر بسبب الإصابة

المواطن ـ محمد سلام



أعلن نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” غياب مهاجمه نايف هزازي عن الملاعب لمدة عشرين يوم، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب نايف هزازي عن مباراة التعاون والنصر يوم 15 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

هذا ولعب نايف هزازي في بطولة الدوري حتى الآن 3 مباريات، بإجمالي عدد دقائق 131 دقيقة، وسجل هدفًا وتلقى بطاقة صفراء مرة واحدة.

ويتواجد التعاون حاليا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل مباراتين وخسر مباراتين، وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.







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