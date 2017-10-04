نتائج الجمعية العمومية الاستثنائية تُسعد نجم الهلال السابق

المواطن ـ محمد سلام

أعرب نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، نواف التمياط، عن سعادته البالغة لما تم الإعلان عنه في الجمعية العمومية لنادي الهلال، والتي انعقدت اليوم الأربعاء، في صالة الشيخ عبدالرحمن بن سعيد بمقر الزعيم في العاصمة السعودية الرياض، بحضور نائب رئيس الهلال عبدالرحمن النمر.

وقال التمياط عقب الإعلان عن نتائج الجمعية العمومية: “شكرًا نواف بن سعد وأعضاء إدارته.. شكرًا أعضاء شرف الهلال.. الهلال دائمًا في أيدٍ أمينة.. وضوح وشفافية ستنعكس على الهلال إيجابيًّا عند الخصخصة”.

ويأتي قرار عقد الجمعية العمومية الاستثنائية، بناء على توجيه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي أمر بعقد جمعية عمومية لكل فريق في مدة لا تتجاوز الـ30 يومًا من تاريخ التوجيه.

وتم خلال الجمعية العمومية الاستثنائية للهلال، في حضور ممثلي مكتب هيئة الرياضة، إعلان ميزانية القلعة الزرقاء الحالية، وميزانيته المقترحة للموسم المقبل، واستعرض مجلس إدارة نادي الهلال خلال الجمعية العمومية الاستثنائية كافة إنجازات الزعيم خلال الفترة الماضية، قبل رفع التقرير النهائي لمعالي رئيس هيئة الرياضة.

وقال نائب رئيس الهلال عبدالرحمن النمر: “كان هنالك ديون متراكمة على النادي، لكن الإدارة تمكنت من إيجاد حلول بتنمية الإيرادات، ونجحت في ذلك”.

وأوضح النمر إنجازات إدارة الهلال، وقال: “بدعم أعضاء الشرف والجماهير، حقق النادي عددًا كبيرًا من البطولات في كل الألعاب إنجازات كرة القدم: الأول: كأس الملك، بطولة الدوري، التأهل لنصف نهائي آسيا. الأولمبي: كأس الأمير فيصل الشباب، بطولة المملكة، كاس الاتحاد”.

وعن الإيرادات، ذكر نائب رئيس الهلال: “بلغ حجم الإيرادات للسنة الماضية: 304 ملايين، وبلغ حجم المصاريف للسنة الماضية: 265 مليونًا، وكان صافي الربح: 39 مليونًا.. الميزانية المتوقعة للسنة المقبلة: الإيرادات: 277 مليونًا والمصاريف: 283 مليونًا والعجز: 6 ملايين”.

وتم الإعلان في الجمعية العمومية عن الدعم الذي قدمه رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد، وأعضاء شرف الهلال، حيث قدم الأمير نواف بن سعد دعمًا ماليًّا بلغ 229 مليون ريال خلال العامين الماضيين، وبلغ مجموع دعم الأمير نواف بن سعد وأعضاء شرف الهلال أكثر من 400 مليون ريال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :