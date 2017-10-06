نتنياهو في ورطة سينمائية

المواطن - وكالات

أصبح أرنون ميلتشان، وكيل المخابرات الإسرائيلية الذي أضحى لاحقًا منتجًا سينمائيًا في هوليوود، مشكلة سياسية حقيقية لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي أنها استجوبت ميلتشان، الذي مول الأفلام الحائزة على جائزة الأوسكار مثل “بيردمان”، حول ما إذا كان قدم هدايا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابل الحصول على خدمة، لكن الأخير ينفي هذه الاتهامات.

وبحسب صحيفة “ذي وول ستريت جورنال” فإن هذا التحقيق يأتي في إطار عدد من التحقيقات بشأن مزاعم فساد تهدد فترة ولاية نتنياهو كزعيم لدولة إسرائيل لا منافس له في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم ميلتشان، الذى يرأس شركة نيو ريجنسي للإنتاج ومقرها لوس أنجلوس “لقد حرصنا على عدم الرد على هذا الموضوع لأسباب واضحة.. سواء كانت المعلومات صحيحة أو خاطئة وغير واقعية”.

وتحقق الشرطة كذلك في ما إذا كان نتنياهو قد ضغط في المقابل على وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري للحصول على تأشيرة لميلتشان.







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