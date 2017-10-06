نجم الهلال يغادر معسكر المنتخب السوري

المواطن ـ محمد سلام

وافقت إدارة المنتخب السوري على السماح للمهاجم عمر خريبين، محترف نادي الهلال، بمغادرة المعسكر والانضمام إلى تدريبات الهلال؛ وذلك بعد إيقاف اللاعب عن مباراة الإياب أمام منتخب أستراليا.

وتقرر انضمام عمر خربين لتدريبات الهلال في أول مران يقام بالرياض منتصف الأسبوع المقبل، بعد العودة من معسكر أبو ظبي، استعدادًا للقاء بيروزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان التعادل الإيجابي 1- 1 حاضرًا في مباراة سوريا وأستراليا أمس الخميس، على إستاد هانغ جيبات في ميلاكا بماليزيا، ضمن ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

هذا وتقدم للمنتخب الأسترالي لاعبه روبي كروس في الدقيقة 40، ومع الدقيقة 85 حصل المنتخب السوري على ضربة جزاء، سددها النجم عمر السومة، معلنًا تعادل نسور قايسون أمام الكنغر.

وسيطر المنتخب السوري على معظم مجريات المباراة، ولكن دون ترجمة لأهداف، قبل أن يحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل الضائع، ضغط خلالها نسور قايسون على المنتخب الأسترالي، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تعادل الفريقين 1- 1.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على إستاد أستراليا في سيدني، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لخوض الملحق العالمي من التصفيات أمام صاحب المركز الرابع في تصفيات منطقة كونكاكاف.







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