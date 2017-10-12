نجم برشلونة السابق: مبابي يتحكم بوضعية جسده أفضل من ميسي

المواطن ـ وكالات

أكد لودوفيك جولي ، نجم برشلونة سابقاً ، على أن الفرنسي كيليان مبابي ، لاعب باريس سان جيرمان ، أكثر احترافية من ليونيل ميسي حينما كان في نفس عمره.

وكشف جولي على أن مواطنه كيليان مبابي كان يستخدم جسده بشكل رائع ، عكس ميسي آنذاك الذي كان يعاني من بعض المشاكل البدنية.

‏وقال جولي في تصريحات صحفية: “مبابي لديه إمكانيات عظيمة ، هو أكثر احترافية من ميسي عندما كان في هذا العمر ويتحكم بوضعية جسده بشكل أفضل من ليو “.

وكان جولي من بين أحد نجوم برشلونة في الفترة بين 2004 و 2007 ، وفاز مع النادي الكاتالوني بلقب دوري أبطال أوروبا ، كما توج معه بلقبين في الدوري الإسباني.







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