نجم منتخب تشيلي: بروح محطمة.. حان وقت المغادرة

المواطن ـ وكالات

أعلن التشيلي أرتورو فيدال ، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده ، بعد اخفاقه في الوصول إلى كأس العالم في روسيا 2018 .

وكان المنتخب التشيلي قد انهزم أمام البرازيل بنتيجة 3-0 ليتراجع إلى المركز السادس ويفقد بطاقة التأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ 2006 .

وسيلحق فيدال بزميله في بايرن ميونخ ، أريين روبن ، الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق ، عقب فشل منتخب الطواحين في بلوغ كأس العالم .

وكتب فيدال على حسابه في تويتر: “شكرًا على كُل شيء ، بعد سنوات عديدة حان وقت المغادرة بروح محطمة ولكن في نفس الوقت أنا فخور بما فعلت”.

وخاض فيدال 97 مباراة مع منتخب بلاده ، سجل خلالها 23 هدفًا ، وقاد تشيلي للفوز ببطولة كوبا أمريكا مرتين متتاليتين في عاميْ 2015 و 2016 ، كما قدم أداءً مميزًا في مونديال 2010 ومونديال البرازيل عام 2014 .







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