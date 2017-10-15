نظمته جامعة الإمام.. 3 محاور لمنتدى الشراكة المجتمعية الـ5 في البحث العلمي

المواطن - فهد الدوسري - الرياض

نظمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا صحافيًّا، بحضور مدير الجامعة وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بمناسبة منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي في دورته الخامسة، بعنوان: “الأدوار التكاملية لمؤسسات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030″، والذي سيعقد يوم الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢٧- ٢٨/ ١/ ١٤٣٩هـ برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، في مبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية.

وأكد أبا الخيل أن هذا المنتدى الخامس سيكون لبنة واضحة وانطلاقة صائبة نحو تحقيق المطلوب والوصول إلى النتائج الإيجابية، مبينًا أن هناك مشاركة من عناصر وجهات متعددة ومؤسسات عامة وخاصة في كل من القطاعين الحكومي والأهلي؛ مما سيثري أهدافًا واضحة وبيّنة تُطبق على أرض الواقع، إضافة إلى مشاركة من قبل باحثين ومتحدثين، والذي بلغ عددهم 40 متحدثًا من أكثر من ١١ دولة أجنبية.

وبيّن أن رؤية المملكة 2030 هي رؤية شرعية وسياسية وعلمية ووطنية واجتماعية واقتصادية وعالمية، وبناءً على ذلك فإن جامعة الإمام محمد بن سعود بادرت في كل ما تستفيد منه عبر هذه الرؤية وشكلت لجنة عليا لتحقيق رؤية المملكة، حيث قدمت عددًا من البرامج والمبادرات التي هي ناتج عن هذه الرؤية ببرنامجها التحول الوطني 2020، مشيرًا إلى أن المنتدى هو مسيرة إلى الأمام في كل ما يخدم هذا الشأن، ويجعل الجامعة بكافة وحداتها وأقسامها تجد وتجتهد لتوصل ما هو مطلوب منها.

وأوضح أن الجامعة تعمل عبر خططها الإستراتيجية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى من أجل أن يكون العمل وطنيًّا صادقًا، وأن تُتلمس كل العوامل الإيجابية، والتي من خلالها تتم تنمية المهارات وتغذية العقول والأفكار.

هدف المنتدى:

ويهدف المنتدى إلى الارتقاء بالبحث العلمي وتمكينه من القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة مع استلهامه للتجارب الرائدة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا للشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي، إلى جانب إسهامه في تبادل الخبرات بين المختصين والمهتمين حول القضايا المتعلقّة بالبحث العلمي.

وأضاف أبا الخيل أن الجامعة تعمل على 3 محاور لتحقيق 3 أهداف.

١- التعليم:

فأوضح أن الجامعة تسعى لرفع مستوى التعليم والتربية والتوجيه وتأهيل الكوادر في كثير من التخصصات الشرعية والعربية والاجتماعية والصحية والطبية ومن سار على نهجها.

٢- خدمة البحث العلمي:

وأشار بأننا نخدم البحث العلمي بكافة أدواته وأشكاله وصوره التي من خلالها تُعزز الدراسات والأبحاث، وتفعيل الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات وورش العمل، والتي من خلالها يوصل للأفضل فيما يتعلق بكثير من المسائل والنوازل والقضايا التي تخدم الدين والوطن وتحقق تطلعات ولي الأمر.

٣- خدمة المجتمع:

وذلك من خلال الدورات والدبلومات والتأهيل ورفع المهارات التي تعقدها الجامعة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.







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