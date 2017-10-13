نفذ 7 عمليات سلب.. سقوط عشريني بحالة غير طبيعية في الدمام

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

قبضت شرطة الشرقية، على عشريني يستوقف العمالة ويفتشهم في حي الخليج.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد، زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أن شرطة الدمام تبلغت في تمام الـ 11 صباح أمس الخميس، من أحد المواطنين باشتباهه بأحد الأشخاص يستوقف العمالة ويفتشهم في حي الخليج بالدمام، موضحًا أنه على الفور تم توجيه دورية أمن للموقع المشار إليه وتمكنت من القبض على المشتبه به.

ولفت إلى أنه بالتحقق من وضعه تبين أنه مواطن عشريني ووجد بحالة غير طبيعية، كما عثر بحوزته على قارورة يشتبه أنها مادة مسكرة، ومن خلال الإجراءات الأولية تبين تورطه بارتكاب 6 عمليات سلب للعمالة، فتم إيقافه وإحالة أوراق قضيته لفرع النيابة العامة بالمنطقة.







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