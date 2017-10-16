ننشر عدد وأسعار تذاكر مباراة الهلال وبيروزي

المواطن - الرياض

خصص نادي بيروزي الإيراني، 3000 مقعد لجماهير فريق الهلال، في مباراة الغد بإياب الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا 2017.

وحدد النادي الإيراني أسعار التذاكر العادية 20 ريالاً عمانياً، وهو ما يعادل 200 ريال سعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، بالعاصمة العمانية مسقط.

يذكر أن الهلال حسم مباراة الذهاب في الإمارات، بأربعة أهداف دون رد، وبات على أعتاب الوصول لنهائي البطولة التي يحمل لقبها فريق تشنوبوك الكوري الجنوبي.







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