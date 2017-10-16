نهاد الهاشمي مؤسِّسة النادي الثقافي والأدبي للكتاب الطائر .. في ضيافة سيدتي

المواطن_ولاء المطرفي_الرياض

فيها من الطموح ما يكفي، عبرت جميعَ الحواجز تكللت أفكارها بالنجاح، ومن هنا بدأت رحلتها في الكتب، إنها نهاد الهاشمي مؤسِّسة النادي الثقافي والأدبي للكتاب الطائر.

تحدثت الهاشمي عن بداية فكرتها عندما كانت في المطار، حيث يوجد الكثير من الكتب، وحيث تنتقل الكتب والأفكار من دولة إلى أخرى ويكون هناك تبادل ثقافي من بين الشعوب؛ فقامت بشراء الكتب ومن ثم قامت بتوزيعها على المسافرين وطلبت منهم عند الانتهاء من الكتاب أن يطير به إلى شخص آخر في بلدان مختلفة وعالم مختلف.

وأوضحت، خلال استضافتها مع برنامج سيدتي، أن الهدف من هذه المبادرة تطاير الكتب في العالم وتبادل الثقافات والاستفادة من الكتب.

وتناولت خلال لقائها أيضاً نشأة الفكرة، وقالت من هنا نشأ الكتاب الطائر عندما كنت متطوعةً في المكتبة المركزية في جامعة الأميرة نوره، فجاءت الأستاذة هيفاء المالكي محتضنة أفكارهن ومرحبة بها فقالت نحن نحتضن أفكاركن لجميع الطالبات؛ فطرحت عليها فكرت الكتاب الطائر ووجّهت لها الشكر عبر منصة سيدتي”.

وذكرت أن اسم الكتاب الطائر مقتبس من أحد الحسابات الأجنبية flyingbook، مشيرة إلى أنه بدا كحملة في جامعة الأميرة نوره، وهو كتاب عليه ملصق الكتاب الطائر يحق لأي شخص يجد هذا الكتاب أن يقوم باقتنائه مجاناً.

الجدير بالذكر أن سبب هذه المبادرة هي القراءة بشكل يومي، حيث ساعدتها وطورتها وأرادت أن تساعد في ثقافة الآخرين، والكتاب الطائر نشأ في جامعة الأميرة نوره، وحالياً مُنطلق إلى خارج جامعة الأميرة نوره.

ومن ضمن مبادرات الكتاب الطائر هذه المبادرة تحليق المعرفة، وهي مبادرة تمكّن الأشخاصَ من سماع مختلف أنواع الكتب صوتياً.







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