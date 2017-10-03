نواف العابد يصل معسكر الهلال.. والأرجنتيني دياز يدرس خوض مباراة ودية

المواطن ـ محمد سلام

وصل، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر نادي الهلال في مدينة أبو ظبي الإماراتية، نجم الفريق نواف العابد، حيث يبدأ غدًا الأربعاء، برنامجه التأهيلي على فترتين صباحية ومسائية، انتظارًا لعودته للتمارين الجماعية.

وفي سياق آخر، يدرس الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز خوض مباراة ودية خلال التوقف الحالية، على أن تكون يوم 7 أكتوبر الجاري في أبو ظبي، أو في الـ12 منه في الرياض.

وكان الهلال قد بدأ معسكره أمس في مدينة أبو ظبي الإماراتية، والذي سيستمر لمدة أسبوع؛ وذلك لاستغلال فترة التوقف للمنافسات الرياضية.

واستدعى الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، خماسي الفريق الأولمبي: أحمد الشهري، وليد الأحمد، عبدالله المهيني، أنس زباني، مشاري القحطاني، للمشاركة في معسكر الهلال.

ولم يغادر اللاعب المخضرم محمد الشلهوب مع بعثة الهلال إلى أبو ظبي؛ نظرًا لظروف زوجته الصحية، وسيلتحق ببعثة الهلال يوم الخميس المقبل.

ويغيب عن معسكر الهلال اللاعبون: عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، عبدالله الحافظ، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، لتواجدهم بمعسكر المنتخب السعودي الذي بدأ أمس الاثنين.







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