نوكيا تتوقع بيع 10.5 مليون هاتف ذكي العام المقبل

المواطن - وكالات

كشف تقرير جديد أن شركة نوكيا تتوقع بيع ما يصل إلى 10.5 مليون هاتف ذكي في الأسواق بحلول منتصف العام المقبل، خاصة مع طرح المزيد من الهواتف الذكية التابعة لنوكيا، حيث تكون الشركة قد أكملت عاماً كاملاً على إطلاق منتجاتها الجديدة بحلول هذا الوقت.

ووفقاً لما نشره موقع WCCFTECH الأميركي، كشفت التقارير أن شركة HMD GLOBAL المالكة لحق تصنيع وتسويق هواتف نوكيا تمكنت من بيع 100 ألف جهاز من نوكيا 6 خلال الربع الأول، وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً للشركة الفنلندية، خاصة في ظل وجود الكثير من المنافسين الأقوياء في هذا المجال.

ويعد نوكيا 6 أول هاتف ذكي راقٍ تابع للشركة، والذي تلته بعد ذلك بإطلاق الكثير من الهواتف الذكية للمستخدمين، بما في ذلك نوكيا 8 ثم نوكيا 5 ثم نوكيا 3 وأخيراً التسريبات التي تدور حول نوكيا 9 الجديد من الشركة، والذي قد يكون أحد الهواتف الذكية الرائدة.







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