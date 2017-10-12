نيابة عن الملك.. عبدالله بن بندر يرعى ختام جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

المواطن - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة، مساء اليوم، حفل تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين في المسجد الحرام.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمين العام للمسابقة، الشيخ منصور بن محمد السميح، كلمة رحب فيها بالجميع، مؤكدًا أن هذه المسابقة الدولية المباركة التي تقام في رحاب أم القرى هي تكريم لأهل القرآن وتشجيع لحفظ كتاب الله الكريم.

ولفت إلى أن الدورة الحالية من المسابقة حفلت بالجديد والمفيد، حيث أقيم ضمن فعالياتها الملتقى الدولي بمشاركة 13 دولة ممن يقيمون مسابقات قرآنية، وكذلك مضاعفة جوائز المتسابقين وزيادة تكريم المشاركين علاوة على مشاركة دول جديدة في المسابقة من دول أوروبا وإفريقيا.

وبين أن المسابقة حفلت بمشاركة 121 متسابقًا من 81 دولة تأهل منهم 75 متسابقًا للمنافسة على كتاب الله الكريم في بيته الحرام، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجامعة الإسلامية لقبول المتسابقين ممن تنطبق عليهم الشروط اللازمة ضمن المنح الدراسية.

وأشاد بالخدمات المساندة، والأعمال الجليلة، والتعاون البناء المثمر الذي تبذله الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في سبيل نجاح برامج وفعاليات هذه الدورة، مقدمًا شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائبه الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، الذي وجَّه بتقديم كل ما تحتاجه الأمانة العامة للمسابقة وتذليل كافة الصعاب وتسخير كل الإمكانات من أجل إظهار المسابقة بالصورة اللائقة بها.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح آل الشيخ، على دعمه ومتابعته للمسابقة، مقدرًا في ذات الوقت جهود لجنة التحكيم وكافة اللجان العاملة في المسابقة.

وبعد ذلك ألقى المتسابق محمد مصطفى عبدالفتاح من جمهورية مصر العربية كلمة المتسابقين أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهما ودعمهما ليجتمع شمل أبناء الأمة الإسلامية في رحاب بيت الله العتيق للتنافس على حفظ كتاب الله الكريم، مؤكدًا أن ما لقوه من تشجيع وعناية وحفاوة هو محل اعتزاز وتقدير المشاركين جميعًا، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المباركة التي بذلتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم هذه المسابقة المباركة، سائلًا الله أن يثيب الجميع وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم.

وإثر ذلك استمع الحضور إلى نماذج من تلاوات المتسابقين.

وعقب ذلك ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، كلمة عبر فيها عن سعادة رئاسة شؤون الحرمين في المشاركة في تنظيم هذه المسابقة القرآنية العظيمة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقال: نحمد الله عز وجل أن منّ على هذه البلاد المباركة بالعناية بالقرآن الكريم والتفيؤ بظلاله، مبينًا أن هذه الأمة المباركة سارت في عصورها عبر التاريخ نحو العناية بكتابة الله العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى هيأ الله عز وجل الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ليمن عليه بأن يجمع الشمل على كتاب الله الكريم، وتتابع على هذا النهج القويم من بعده أبناؤه الملوك حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد أن بلاد الحرمين تنعم ولله الحمد بالرعاية الكاملة والاهتمام البالغ من ولاة الأمر وتعمل على تطبيقه في شتى المجالات والتحاكم به.

ونوه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من عناية واهتمام بهذه المسابقة الدولية ورعايته لها، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة تجسد اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد الخيرة بكتاب الله الكريم وتربي الناشئة عليه والعناية به حفظًا وتلاوة وعملًا.

ثم ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة أكد فيها أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، قامت وتقوم على التوحيد والكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وتحرص على تطبيق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عمليًّا في حياة الناس وتأخذ منه نظامها وعليه تبني ركائزها، لافتًا النظر إلى أنَّ هناك جهودًا كبيرة تُبذل في العناية بالقرآن الكريم محليًّا ودوليًّا.

وبين أن هذه المسابقة الدولية العريقة تأتي ثمرة من عطاءات قرآنية مستمرة؛ فالمملكة بلد القرآن ومهوى أهل الإسلام، وهذه المسابقة تؤكد أنَّ الخير موجود في نفوس شباب الأمة، والقرآن يعمر صدورهم، وتعاليمه تبرز في سلوكهم على الطريق المستقيم، والمنهج الوسط، مؤكدًا أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذه المنافسة القرآنية العالمية تعد تكريمًا لأهل القرآن، وتشجيعًا للناشئة، وتحفيزًا للشباب من مختلف دول العالم لاستغلال أوقاتهم في مدارسة كلام الله تعالى.

وفي ختام الحفل كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة، أعضاء لجنة التحكيم والفائزين في أفرع المسابقة الأربعة، كما كرم الجهات الإعلامية والحكومية الداعمة للمسابقة.

حضر الحفل عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي ورؤساء الدوائر الحكومية والأهلية في مكة المكرمة.







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