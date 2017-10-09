هاتف جديد من بلاك بيري.. بطارية قوية وسعر غير متوقع

المواطن - وكالات

أزاحت شركة TCL رسميًّا عن أحدث هواتفها BlackBerry Motion، وذلك خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا.

وبحسب موقع techradar الأميركي، فإن هاتف BlackBerry Motion يمتلك شاشة لمسية بالكامل، وهو من الأجهزة متوسطة المواصفات، ويعد أقرب لفئة هواتف DTEK50 التي أطلقتها بلاك بيري خلال العام الماضي.

ويأتي الهاتف بمعالج سنابدراجون، مع شاشة 5.5 بوصة full HD، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت، وبطارية قوية 4000 mAh تدعم ميزة الشحن السريع Quick Charge 3.0، وهو مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، وسيكون متاحًا بسعر 460 دولارًا أميركيًّا.







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