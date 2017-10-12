هادي يحث منظمات الإغاثة لزيارة اليمن

المواطن - واس

أعرب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عن تطلع بلاده لمزيد من أنشطة الإغاثة ووصول المنظمات الإنسانية إلى مناطق الاحتياج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في اليمن.

وأشار الرئيس اليمني خلال لقائه اليوم في الرياض المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبوا جراندي، والوفد المرافق له، إلى الأعباء التي تتحملها اليمن جراء النزوح الداخلي إلى جانب أعداد اللاجئين الصوماليين والذي تستضيفهم على أراضيها، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جانبه، ثمن المسؤول الدولي موقف اليمن وتقديمهم المساعدات للاجئين الصوماليين والأفارقة رغم واقعه وظروفه الصعبة.

وأوضح المفوض السامي عن زيارة مرتقبة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال شهر ديسمبر المقبل .. مضيفا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جزء من الاستجابة الشاملة لمنظومة الأمم المتحدة في اليمن وتعمل على حشد الموارد والدعم الإنساني الذي تستدعيه الحاجة ويستحقه الشعب اليمني.







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