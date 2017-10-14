هادي يُشدد على ضرورة مواصلة تأهيل الجيش اليمني

المواطن - وكالات

شدد الرئيس اليمني، عبد ربه هادي، على ضرورة مواصلة بناء الجيش اليمني وتأهيله تأهيلًا عسكريًّا حديثًا.

وأشار خلال اتصالات هاتفية بعدد من قيادات الجيش اليمني إلى أهمية مواكبة التطورات الحديثة في العلوم العسكرية من خلال العلوم والمعارف التي تعمل على صقل المواهب وتنمية القدرات العسكرية والدفاعية، مؤكدًا اهتمامه ودعمه للجيش اليمني.

وثمّن الرئيس اليمني الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش اليمني في سبيل الدفاع عن الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة، لافتًا الانتباه إلى أنه بقوة وتماسك الجيش اليمني سيتم القضاء على كل المشاريع الضيقة التي يحاول من خلالها الانقلابيون إعادة اليمن إلى ما قبل ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.







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