هاينكس: بايرن ميونخ يريد عودتي.. ولكن !

المواطن ـ وكالات

اعترف المدير الفني الألماني المخضرم يوب هاينكس بأنه تلقى عرضاً من جانب نادي بايرن ميونيخ الألماني لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلفاً لكارلو أنشيلوتي.

وكان النادي البافاري قد أعلن عن إقالة أنشيلوتي من تدريب الفريق بعد الخسارة القاسية بثلاثية على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال.

صاحب الـ 72 عاماً قال إنه ما زال هناك الكثير للكلام حوله من أجل الموافقة على هذا العرض.

هاينكس صرح قائلاً “الأمور لا تزال غير واضحة، علي أن أحلل كل شيء، لقد تركت البايرن منذ 4 سنوات ونصف وكرة القدم تغيرت”.

وأضاف “لا تزال هناك الكثير من الأمور لنتحدث عنها”.

يُذكر أن هاينكس قد قاد بايرن ميونيخ 3 مرات من قبل، كانت آخرها ناجحة للغاية حيث كان وراء الثلاثية الأولى في تاريخ النادي البافاري.







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