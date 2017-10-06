هاينكس يتولى رسميًّا تدريب بايرن ميونخ

المواطن ـ وكالات

أعلنت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، التعاقد مع المدرب يوب هاينكس لتولي مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاءت عودة هاينكس إلى تدريب النادي البافاري بعد إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأسبوع الماضي، وذلك عقب الخسارة في دوري أبطال أوروبا بثلاثية أمام باريس سان جيرمان.

وأورد النادي البافاري في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “إدارة نادي بايرن ميونيخ ويوب هاينكس توصلا اليوم إلى اتفاق على التعاون حتى 30 حزيران/ يونيو 2018″، مؤكدًا أن المدرب المخضرم (72 عامًا) سيتولى مهامه اعتبارًا من الاثنين المقبل.







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