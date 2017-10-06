هبوط قوي للذهب والبيانات الاقتصادية تدفع الدولار للصعود

المواطن - وكالات

انخفضت أسعار الذهب بعد بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة دفعت الدولار إلى الصعود وعززت التوقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.34% إلى 1270.01 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 3.60 دولار أو 0.3% لتبلغ عند التسوية 1273.20 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية المهمة، اليوم الجمعة، ويتوقع مستثمرون تباطؤًا في الوظائف الجديدة بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصارين في سبتمبر/ أيلول.







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